De in 2009 ter ziele gegane DSB Bank kan schulden inclusief een deel van de rente terugbetalen aan schuldeisers, meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van het financieel verslag over 2018 van het bedrijf.

Het gaat om het geld dat Nederlandse banken na het faillissement op 19 oktober 2009 van DSB Bank moesten betalen als onderdeel van het depositogarantiestelsel.

Spaarders van de DSB bank kregen tot 100.000 euro van het spaargeld terug. De rest van de Nederlandse bankensector moest dit betalen. In totaal werd er 3,7 miljard euro overgemaakt.

Sinds enkele jaren is al duidelijk dat de failliete bank dit bedrag kan terugbetalen, maar nu blijkt ook dat een deel van de rente betaald kan worden. In totaal is de bank 669 miljoen euro rente verschuldigd, maar na alle vorderingen is er nog 367 miljoen euro over.

De bank profiteerde van gedaalde kosten en bijzondere baten in 2018.