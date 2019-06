De waarde van de aandelen van snellaadbedrijf Fastned vervijfvoudigde op de eerste beursdag. Was het aandeel 's ochtends nog 10 euro waard, bij het sluiten van de beurs was dit 52,99 euro. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Is dat ook zo?

Het begon al bij de aankondiging van het bedrijf om de beursgang met een week uit te stellen. En toen werd last minute ook nog eens duidelijk dat het niet lukte om drie miljoen nieuwe aandelen uit te geven (en hiermee 30 miljoen euro op te halen), maar alleen de bestaande te verhuizen van de alternatieve beurs Nxchange naar Euronext.

Een aankondiging van het kabinet had roet in het eten gegooid: er zou gesneden worden in de fiscale prikkels voor elektrisch rijden. Vrij desastreus voor een bedrijf dat laadpalen uitbaat en voor zijn inkomsten dus afhankelijk is van de schare elektrische wagens op de weg. Beleggersplatform IEX raadde haar leden aan om niet in het bedrijf te investeren.

Maar op de beurs was van dat alles weinig te merken. De handel moest zelfs een aantal keer stilgelegd worden om te midden van de harde koersstijging chaos in de verkoop te voorkomen. Aan het eind van de dag was de beurswaarde van Fastned 783 miljoen euro.

Opwaarts koerseffect door schaarste

Dat klinkt fantastisch, maar behoeft een aantal kanttekeningen. Zo waren er maar tientallen aandelen verhandelbaar, waardoor de druk op de paar aandelen die op de beurs kwam enorm werd. Het Financieele Dagblad sprak van het ‘schaarste-effect’: een opwaarts koerseffect door het kleine aantal aandelen (en een overschot aan kopers).

Paul Koster, directeur van beleggersvereniging VEB, is kritisch op het verloop van de beursgang. “Dit ontbeert professionaliteit, aan alle kanten. De markt is op het verkeerde been gezet. Dit is slecht voor toekomstige beursgangen en Fastned zelf zou hier ook last van kunnen krijgen als het later alsnog een emissie doet”, zei hij tegen De Financiële Telegraaf.

Want ook andere kapitaalkrachtigere partijen, zoals Tesla, Shell en NUON, hebben het snellaaddomein betreden. Fastned heeft op dit moment al meer dan honderd laadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Maar volgens een niet-openbaar rapport van ING dat het FD eerder al inzag, heeft Fastned de komende vier jaar zo’n 160 miljoen euro nodig om de groeiplannen te bekostigen.

Vliegende start vasthouden

De start-up is een zogeheten ‘burner’ – het geld gaat er stukken harder uit dan erin. Het bedrijf boekte vorig jaar meer dan 6 miljoen euro verlies op een omzet van 1,6 miljoen euro. Fastned is van plan op termijn meer nieuwe aandelen uit te geven. Maar of deze vliegende start vastgehouden kan worden? Dat valt te betwijfelen.