De Belgische prins Henri de Croÿ-Solre hielp zeker vijftig Belgen van adel en Belgische rijken om miljoenen euro's aan zwart geld te stallen buiten het zicht van de Belgische fiscus. Dat meldt de Vlaamse krant De Tijd op basis van 3.100 gelekte documenten.

Met behulp van anonieme creditkaarten en tassen met bankbiljetten konden ze geld opnemen zonder medeweten van de Belgische Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

Middels een internationaal netwerk van stromannen in onder meer Cyprus, de Bahama's, Hongkong, Puerto Rico en Zwitserland, kon De Croÿ-Solre met zijn kantoor Helin, gevestigd is in de Verenigde Arabische Emiraten, geld heen en weer sluizen.

Uit de gelekte documenten blijkt dat Belgische klanten de zestigjarige De Croÿ-Solre tot wel 13 miljoen euro per persoon toevertrouwden. Sommige klanten kregen codenamen als 'Madame 8'. Een codenaam van de prins zelf was 'A3'.

Een van de klanten van de prins, een vrouw in Brussel, kreeg in juni 2016 een tas met bankbiljetten van een koerier. Volgens De Tijd een gangbare manier om de klanten toegang te geven tot hun geld. Soms vervoerde zo’n koerier de bankbiljetten in een Nespresso-zak waarbij het geld verstopt zat onder dozen met koffiecapsules.

Prins eerder vrijgesproken van belastingfraude

De prins werd in België al eerder aangeklaagd voor belastingfraude. In juni 2015 werd hij hiervoor vrijgesproken.

De prins ging ook in zee met de Russisch-Zwitserse Aleksei Korotaev, die onder meer 20 procent van de aandelen in voetbalclub Roda JC bezit. Korotaev zette een fonds op voor de prins, Private Kapital Partners, dat miljoenen euro's aan zwart geld in Mauritius zou beheren. Inmiddels is De Croÿ-Solre in een juridisch gevecht verwikkeld met Korotaev. Volgens De Tijd vrezen De Croÿs klanten dat Korotaev er met hun geld vandoor is.

In een reactie op het artikel ontkent de advocaat van De Croÿ-Solre alle aantijgingen. "Toen Henri de Croÿ nog de leiding had over Helin was er sprake van praktijken van fiscale optimalisatie die destijds legaal waren", aldus de advocaat.