Twintig procent van de Nederlanders denkt dat groene stroom niet bestaat. Meer dan de helft van de gebruikers van groene stroom maakt geen onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse. Dat blijkt uit onderzoek van klimaatstichting HIER.

Voor het onderzoek hield de stichting een representatieve steekproef onder 2.748 respondenten. Vooral mannen blijken sceptisch over het bestaan van groene stroom: 24 procent staat er wantrouwend tegenover. Voor vrouwen is dit 16 procent.

Die scepsis is niet onterecht. Op dit moment is maar 15 procent van het Nederlandse energie-aanbod groen opgewekt met behulp van hernieuwbare bronnen als zon, wind of biomassa. Dat terwijl 41 procent van de respondenten zegt groene stroom te gebruiken.

Alleen op papier groen

Meer dan de helft van hen maakt geen onderscheid in het land van herkomst van hun groene stroom, terwijl groene stroom uit het buitenland slechts op papier groen is. "Alleen door voor Nederlandse groene stroom te kiezen, draag je eraan bij dat het aanbod van duurzame energie in ons land groeit", zegt Eva van der Weiden van HIER.

Sommige Nederlandse energieaanbieders kopen namelijk voor een paar euro groene stroomcertificaten uit voornamelijk Noorwegen, waar bijna alle stroom groen wordt opgewekt. Een derde van de respondenten met groene stroom heeft daarom een voorkeur voor deze stroom uit Nederland. 8 procent kiest zelf bewust voor een specifiek project in Nederland.

De klimaatstichting publiceerde daarom een Groene stroom checker, met een overzicht van werkelijke groene stroomproducten en aanbieders van 'sjoemelstroom'. Zo worden bijvoorbeeld Delta Groene Stroom, Eco Stroom van Eneceo en groene stroom van Oxxio wel verkocht als groen, maar betreft het in werkelijkheid grijze stroom.