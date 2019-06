De prijsstijging van woningen is de eerste maanden van 2019 afgevlakt. Koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan dezelfde maand in 2018. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Desondank werd vorige maand het hoogste punt ooit bereikt in de prijsindex bestaande koopwoningen.

Er werden in mei 19.708 woningen verkocht, ruim acht procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar werden 84.442 woningen verkocht, 2,5 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar.

De piek in huizenprijzen voor de financiële crisis was in augustus 2008, waarna een daling werd ingezet met als absoluut dieptepunt juni 2013. Sindsdien zitten de woningprijzen weer in de lift.