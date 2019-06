125 bedrijven hebben zich bij de Kansspelautoriteit gemeld voor een vergunning voor het aanbieden van online gokspelen, bevestigt een woordvoerder van de toezichthouder vrijdag. Het gaat om zowel binnenlandse als buitenlandse bedrijven.

Geïnteresseerde bedrijven konden bij de Kansspelautoriteit een interessemelding indienen. Zo wilde de toezichthouder onderzoeken hoeveel animo er voor zo'n vergunning is. Naar verwachting worden de eerste vergunningen in juli 2020 verleend.

Om voor een vergunning in aanmerking te komen, moeten bedrijven voldoen aan de betrouwbaarheidseisen. Zo moet er preventief opgetreden worden om gokverslaving te voorkomen en moeten spelers zich na hun aanmelding ook meteen weer kunnen uitschrijven. Hoe de precieze eisen eruit zullen zien, is nog onduidelijk. De regelgeving is nog niet vastgelegd.

De Kansspelautoriteit denkt niet dat er nog veel meer geïnteresseerde partijen zijn. "Er zullen zeker een aantal afhaken, omdat die niet aan de eisen voldoen", aldus een woordvoerder.

In februari is een nieuwe wet aangenomen die het aanbieden van online gokspelen mogelijk maakt. Op dit moment is dat nog verboden. Partijen die op internet kansspelen aanbieden, kunnen fikse boetes van de Kansspelautoriteit verwachten.