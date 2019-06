De zakelijke chatapp Slack is donderdag naar de beurs gegaan. Het bedrijf maakte bij de beursgang gebruik van een zogeheten direct listing, een directe beursnotering. Wat houdt zo'n type beursgang in en wat heeft een bedrijf hieraan? Vier vragen over de ongewone beursgang.

Wat is een directe beursnotering?

Bij een direct listing krijgt een bedrijf een beursnotering zonder dat er aandelen worden aangeboden aan het publiek, stelt René van Vlerken, hoofd Listings bij beursuitbater Euronext.

Slack gaf donderdag dus geen nieuwe aandelen uit, maar bestaande investeerders in de chatapp konden hun aandelen via de reguliere handel verkopen. Eerder ging streamingdienst Spotify al op een soortgelijke manier naar de beurs.

Hoe verschilt dit van een normale beursnotering?

Bij een 'normale' beursgang worden er naast de beursnotering ook aandelen beschikbaar gesteld voor een grotere groep investeerders, vertelt Van Vlerken. Zakenbanken worden in dit geval ingeschakeld om beleggers warm te maken voor de nieuwe aandelen. Bij een direct listing wordt deze stap overgeslagen.

"Bij een directe beursnotering is er alleen sprake van een notering en zijn er geen aandelen die worden aangeboden aan een grotere groep investeerders", laat Van Vlerken weten. "Je laat de handel in het bedrijf feitelijk in het geheel over aan de markt."

Wat zijn de voordelen van een directe beursnotering?

De twee grootste voordelen zijn het ontlopen van kosten en de extra vrijheid van aandeelhouders. Bedrijven die gaan voor een directe beursnotering omzeilen hoge rekeningen van zakenbanken. Bij een 'normale' beursgang wordt een bedrijf namelijk vaak door een groep van banken naar de beurs begeleid.

Ook kunnen investeerders hun aandelen bij een directe beursnotering meteen verkopen, iets wat bij een 'normale' beursgang niet kan. Zo wordt voorkomen dat de investeerders te snel hun aandelen gaan uitcashen. Dit wordt een lock-up genoemd. Hierdoor kunnen ze hun aandelen echter ook niet verkopen als het aandeel bij de beursgang flink stijgt.

Lagere kosten en aandeelhouders kunnen meteen cashen, zitten er ook nadelen aan een directe beursnotering?

Nou, er zit één groot nadeel aan: er wordt geen nieuw geld binnengehaald door bedrijven. Aangezien er alleen bestaande aandelen verhandeld worden en er geen nieuwe aandelen in het leven geroepen worden, komt er ook geen vers kapitaal binnen bij het bedrijf.

Voor veel bedrijven is een beursgang juist een manier om geld op te halen voor verdere groei, waardoor een directe beursnotering niet aantrekkelijk is.

Voor Slack was dit geen probleem. Het bedrijf liet in het laatste fiscale jaar weten al 841 miljoen dollar (zo'n 744 miljoen euro) aan cash te hebben. In de afgelopen jaren spekte de chatapp de kas met kapitaalrondes.