Met de run op ventilatoren van vorig jaar in het achterhoofd, hebben veel winkels zich dit jaar goed voorbereid op de zomer. De verkoop komt met de aankomende temperaturen van boven de 25 graden ook al op gang. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl onder de grootste aanbieders van de apparaten.

In 2018 ontstond er door de hittegolf eind juli een tekort aan airconditioningsystemen en ventilatoren. Winkels boekten verkooprecords en ook online was er weinig tot geen voorraad meer te vinden.

"Naar aanleiding van vorig jaar is er bij Karwei fors meer ingekocht; zo'n 30 procent extra", vertelt Nienke van de Vlasakker van Intergamma, het moederbedrijf van onder meer Karwei.

Sinds afgelopen week de temperaturen weer aan het stijgen zijn, gaat het volgens de woordvoerder "superhard" met airco’s en ventilatoren. "De voorraad is nu nog voldoende, maar vorig jaar waren we hier ook binnen no-time doorheen. Als het boven de 25 graden wordt op meerdere dagen, gaat het ontzettend snel."

'Drukste dag ooit'

"Dat wat vorig jaar gebeurde, hadden retailers vooraf nooit kunnen zien aankomen", zegt Dorien Tjin-Kinds van MediaMarkt Nederland. Dit jaar heeft MediaMarkt voorraad gereserveerd voor een mogelijke verkoop zoals in 2018. "De voorraden zijn gereserveerd bij de leveranciers en worden naar de winkels gestuurd zodra dat nodig is." Tot nu toe is er nog geen groot piekmoment geweest bij MediaMarkt.

Webwinkel Coolblue zag afgelopen donderdag naar eigen zeggen "de drukste dag ooit" wat betreft bestellingen van airco’s en ventilatoren. "We zien dat we nu al 10 procent meer ventilatoren en airco’s verkopen ten opzichte van de verkoop vorig jaar. Er is een ruime voorraad en we zijn klaar voor een eventuele piek in bestellingen. "

'Ze gaan als een malle de deur uit'

Bij Bol.com worden al zes keer zoveel ventilatoren verkocht als normaal in deze periode. De webwinkel maakt zich echter geen zorgen over de voorraad: doordat lokale winkeliers hun spullen ook online aanbieden, zou er genoeg beschikbaar zijn. Ook als het magazijn van Bol.com zelf leegraakt. "Dat zagen we vorig jaar tijdens de run op verkoelingsartikelen ook gebeuren."

Eurocom, een importeur uit Genemuiden van onder meer airco's en ventilatoren, ziet de afgelopen dagen ook een sterke toename van verkopen. "Ze gaan als een malle de deur uit. Het gaat al net zo snel als vorig jaar", zegt een medewerker. "Dat komt ook puur door de hittegolf van toen, juist omdat veel mensen toen mis hebben gegrepen."

Grotere webwinkels plannen hun inkopen overigens al in december, waarbij Eurcom de invloed van de hete zomer van vorig jaar ook duidelijk kon zien.