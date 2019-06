De Italiaanse economie zal in het tweede kwartaal waarschijnlijk krimpen, verwacht het Italiaanse statistiekbureau Istat. Hierdoor wordt het voor de Italiaanse regering nog moeilijker om te voldoen aan de Europese begrotingseisen.

Istat meldt donderdag dat er een "relatief hoge" kans is op een krimp van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal. Het begrotingstekort wordt gemeten in verhouding tot het bbp.

Het statistiekbureau houdt een groei van 0,3 procent aan voor heel 2019. In de tweede helft van 2019 zal de economie naar verwachting iets aantrekken.

De Italiaanse economie groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,1 procent nadat het land in de tweede helft van 2018 al in een lichte recessie was beland. Voor het Zuid-Europese land was het de derde recessie in tien jaar tijd.