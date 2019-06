De servicekosten die je als consument betaalt per concertkaartje, krijg je niet terug als het evenement niet doorgaat, maar dat is in strijd met de wet. Dat zegt de Consumentenbond donderdag tegen NOS.

Kaartverkoper Ticketmaster betaalt de servicekosten van 4,95 euro of meer per ticket niet terug als iemand zijn geld terugvraagt. Het bedrijf beroept zich op de algemene voorwaarden, die de consument bij de aankoop accepteert.

Volgens de Consumentenbond zouden klanten het volledige bedrag terug moeten krijgen als er een wijziging in datum of een annulering van het concert is. Ongeacht de algemene voorwaarden zouden klanten juridisch gezien het bedrag terug horen te krijgen.

De bond noemt de servicekosten daarnaast "absurd hoog". Bij Ticketmaster kunnen ze per evenement verschillen, oplopend tot meer dan 13 euro per kaartje. Die variatie in bedragen zou bovendien ongegrond zijn, omdat de dienst van het bedrijf niet per evenement verschilt.

Ticketmaster laat in een reactie aan NOS weten dat het bedrijf de dienst van het leveren van de tickets ziet als losse overeenkomst met de klant, waarvoor de servicekosten betaald worden. Deze dienst is dus ook geleverd als een concert niet doorgaat, en het bedrag wordt daarom niet teruggegeven aan de klant.