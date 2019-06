Het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve (Fed), houdt de belangrijkste rentestand ongewijzigd. Dat maakt de Fed woensdag bekend. Wel lijkt het stelsel van centrale banken bereid te zijn tot mogelijke renteverlagingen in 2019.

Uit de gepubliceerde documenten van het stelsel van centrale banken blijkt dat acht van de zeventien beleidsmakers van de Fed voor 2019 een renteverlaging in het verschiet zien liggen. Het zou de eerste doorgevoerde renteverlaging zijn sinds eind 2008.

Dit toont een verandering in de houding van de Fed. Eind maart kondigde het centralebankenstelsel aan nog een "geduldig" beleid te blijven voeren, zonder verhogingen van de belangrijkste rentestand in 2019. Het woord 'geduldig' werd woensdag ook geschrapt door de Fed.

De verandering in de houding van de Fed laat zien dat er steeds meer onzekerheid is over de economische vooruitzichten. De Fed verlaagde de belangrijkste rentestand niet meer sinds eind 2008.

Directe aanleiding voor de toegenomen onzekerheid zijn de achterblijvende inflatiecijfers. De Fed verlaagde de inflatieverwachtingen over 2019 naar 1,5 procent. In maart werd er nog uitgegaan van 1,8 procent.

Huidige rentestand leidt tot kritiek Trump

De Fed verandert echter nog niets aan de huidige rentestand, de bandbreedte van de rente ligt momenteel tussen de 2,25 en 2,5 procent.

De rentestand is al tijdenlang een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij levert al maanden kritiek op het beleid van het centralebankenstelsel. De Fed zou volgens Trump niet voldoende doen om de volledige potentie uit de Amerikaanse economie te halen en ziet graag een lagere rentestand.

In april zei Trump dat het stelsel van centrale banken over zou moeten gaan op een stimuleringsbeleid door de belangrijkste rentestand te verlagen. "Kwantitatieve verruiming zal ervoor zorgen dat onze economie zal veranderen in een raket", citeerde Financial `Times de Amerikaanse president destijds.