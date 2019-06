De vertraging bij de herintreding van de 737 MAX-toestellen is deels te wijten aan zorgen over het gebrek aan fysieke kracht van piloten. Dat schrijft The Wall Street Journal woensdag.

De fysieke kracht zou nodig zijn om aan een hendel te trekken in geval van noodgevallen. De hendel zorgt er kort samengevat voor dat de hoek van de neus van het toestel bijstuurt in het geval dat het vliegtuig zich in een te scherpe hoek beweegt.

De hendel zou in dit soort noodsituaties moeilijk te bewegen zijn. Toezichthouders zouden zich volgens The Wall Street Journal met name zorgen maken om vrouwelijke piloten, volgens ingewijden zouden de vrouwen vaker moeite hebben met het overhalen van de hendel.

Ondanks deze zorgen zijn er volgens de zakenkrant nog geen plannen om piloten uit te sluiten vanwege een gebrek aan fysieke kracht.

Boeing 737 MAX-toestellen al maanden aan de grond

De Boeing-toestellen van het type 737 MAX staan al maanden wereldwijd aan de grond nadat er in een paar maanden tijd met twee verschillende vliegtuigen een zware crash plaatsvond.

Bij ongelukken in Ethiopië en Indonesië kwamen in totaal bijna 350 mensen om het leven. Beide crashes werden veroorzaakt door technische problemen met het stuursysteem.

Onzekerheid over tijdlijn terugkeer toestel

Het is nog niet zeker wanneer de toestellen weer de lucht in mogen. De CFO van de Indiase vliegtuigmaatschappij SpiceJet zei eind mei dat Boeing uitging van een terugkeer in juli. Brancheorganisatie IATA verwacht pas een herintrede in augustus.

Halverwege mei liet Boeing al wel weten dat de software-update voor de 737 MAX klaarlag en dat het bedrijf inmiddels 360 vlieguren had gemaakt met toestellen met de vernieuwde software.

Uiteindelijk zullen toezichthouders het groene licht moeten geven of het toestel veilig genoeg is om weer in gebruik te nemen.