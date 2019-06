IJsland bereidt zich voor op een dieper dan verwachte recessie nadat het faillissement van budgetmaatschappij WOW air voor een malaise in de toerisme zorgt en de visvangst flink tegenvalt. Dit zegt de IJslandse centralebankgouverneur Mar Gudmundsson, meldt persbureau Bloomberg.

"We zijn voorbereid op de mogelijkheid van een diepe recessie. De cijfers die we krijgen over aankomsten van toeristen lijken aan te geven dat dat kan gebeuren", aldus Gudmundsson.

Vorige maand was de IJslandse centrale bank al gedwongen om de economie te stimuleren door de rente te verlagen na het faillissement van WOW air.

Het concern ging in maart failliet en het uitblijven van toeristen door het bankroet zou het bruto binnenlands product weleens met 2,7 procent doen dalen, berekenden economen.

Crisis in visserij

Verder heeft de IJslandse visserij te maken met een crisis. Er is ontzettend weinig lodde, de op een na belangrijkste vis voor de IJslandse visserij, gesignaleerd in IJslandse wateren. De regering heeft daarom geen quotum afgegeven voor de vis terwijl de vangst in een normaal jaar kan oplopen tot 1 miljoen ton.

Maar Gudmundsson benadrukt dat IJsland de situatie aankan. "We zijn nog nooit zo goed voorbereid als nu op het omgaan met een ongunstige situatie", zegt Gudmundsson die toevoegt dat er nog genoeg ruimte is om de economie verder te stimuleren door de rente te verlagen. Die staat nu op 4 procent.