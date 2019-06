Giovanni Tria, de Italiaanse minister van Financiën, sluit uit dat het Zuid-Europese land nieuwe staatsobligaties in kleinere coupures gaat uitgeven om aan verplichtingen te voldoen. Hiermee gaat hij tegen wat vicepremier en Lega-voorman Matteo Salvini dinsdag zei.

In een woensdag gepubliceerd interview met Financial Times zegt hij dat de staat alle schulden op een normale manier kunnen betalen met de euro. "Dus we hebben geen andere valuta-instrumenten nodig."

De afgelopen weken is het onderwerp van zogeheten mini-BOT's, staatsleningen in kleine coupures, weer ter sprake gekomen. In een plan dat vooral tijdens verkiezingstijd naar voren werd geschoven zou de Italiaanse overheid de obligaties kunnen gebruiken om aan verplichtingen te voldoen.

De Italiaanse bedrijven die de leningen ontvangen zouden ze op hun beurt weer kunnen gebruiken om belastingen mee te betalen.

Eigen valuta

In het eerdere plan zouden de obligaties dezelfde grootte krijgen als de huidige eurobiljetten en economen benadrukken dan ook dat Italië hiermee eigenlijk een eigen valuta zou opzetten. Dit zou gebruikt kunnen worden om een Italiaans vertrek uit de eurozone makkelijker te maken.

Salvini zei dinsdag nog dat de Italiaanse overheid het plan wel doorzet "als niemand een beter idee heeft".

Tria staat verder nog steeds voor de taak om het conflict over de Italiaanse begroting met de Europese Commissie op te lossen. Italië zal dit jaar de afspraken met Brussel naar verwachting schenden en voor 2020 wil de Italiaanse regering naar verwachting nog meer uitgeven.

Hierdoor loopt het land het risico een boete te moeten betalen die kan oplopen tot 3,5 miljard euro. Wil de regering dit voorkomen dan moet Italië miljarden bezuinigen op de begroting.