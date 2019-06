De werkloosheid blijft laag, maar loopt in 2020 voor het eerst in jaren wel weer iets op. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) woensdag in de juniraming. Nederland bereikt verder een "standaard economische groei", die 1,7 procent wordt in plaats van de eerder verwachte 1,5 procent.

CPB-directeur Laura van Geest noemt de werkgelegenheid desondanks "opvallend fors" voor dit niveau van economische groei. Voor de krapte van de arbeidsmarkt is de loonstijging volgens haar wel beperkt. "Dit is overigens geen uniek Nederlandse verschijnsel", aldus Van Geest.

De koopkracht neemt naar verwachting in heel 2019 in doorsnee met 1,2 procent toe. In 2020 is dat 1,4 procent. Dit positieve resultaat komt door beleid en in 2020 door matigende inflatie.

Lage inkomens blijven hierbij wel iets achter op midden- en hoge inkomens, en werkenden gaan er meer op vooruit dan mensen met een uitkering.

Spaarrente naar verwachting lager

Het CPB stelt de mediane koopkracht iets naar beneden bij ten opzichte van de ramingen van maart, met 0,4 procentpunt. "Dit komt vooral door de neerwaartse bijstelling van de reële lonen", aldus het rapport.

Ook is de verwachting voor de spaarrente iets lager, wat een negatief effect heeft voor de koopkracht van huishoudens met relatief veel spaargeld. Dit zijn vooral de hogere inkomensgroepen en gepensioneerden.

De risico's voor de Nederlandse economische groei komen vooral van negatieve ontwikkelingen in het buitenland. Het CPB noemt hierbij het Amerikaanse handelsbeleid, de groter wordende kans op een 'no deal'-Brexit en de instabiele situatie in Italië.