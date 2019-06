Voorafgaand aan de G20-top zullen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping samenkomen voor een "uitgebreid overleg". Dat zei Trump dinsdag op Twitter.

Trump schreef verder dat hij een "erg goed" telefoongesprek had met Xi, wat lijkt op een poging tot toenadering na een bewogen periode. Tijdens het overleg is het de bedoeling om de relatie tussen de twee landen te herstellen en de oplopende handelsspanningen te verminderen. Mogelijk is het doel zelfs om een handelsakkoord te sluiten.

Eerder stelde de president van de Verenigde Staten juist dat hij na de top een besluit zou nemen over nieuwe invoertarieven die China moeten raken.

Over en weer invoeren van handelstarieven

In mei escaleerde het conflict tussen de landen na een periode waarin het juist beter leek te gaan. De VS legde de schuld bij China: het land zou zich op het laatste moment niet aan beloftes hebben gehouden. Op de discussie volgde het over en weer invoeren van handelstarieven.

In mei verhoogde de VS eerst de importtarieven op 200 miljard dollar (178 miljard euro) aan Chinese goederen, waarna China terugsloeg met invoertarieven op 60 miljard dollar aan Amerikaanse goederen.

De G20-top is op 28 en 29 juni in het Japanse Osaka. Hierbij komen afgevaardigden van negentien landen en de Europese Unie samen voor overleg.