De Duitse plannen om tol in te voeren voor personenauto's op federale wegen is in strijd met Europese regels. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie dinsdag.

Nederland en Oostenrijk gingen naar het Europees Hof om de Duitse plannen, omdat de maatregel discriminerend zou zijn naar buitenlandse chauffeurs toe.

Duitse automobilisten krijgen de tol namelijk volledig vergoed door een verlaging in de wegenbelasting, dit geldt niet voor buitenlandse chauffeurs.

Het Hof stelt nu dat er inderdaad sprake is van "onrechtstreekse discriminatie op grond van nationaliteit, en in strijd is met de beginselen van het vrije goederenverkeer en het vrij verrichten van diensten."

"Deze heffing is discriminerend aangezien de economische last ervan in de praktijk enkel rust op de houders en bestuurders van in andere lidstaten geregistreerde voertuigen", vervolgt het Europees Hof.