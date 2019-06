Honderden huurders in de commerciële sector krijgen te maken met bedreigingen of intimidatie door huisbaas. Dat zegt BNR nieuwsradio na rondvraag bij huurteams in het land.

Alleen in Amsterdam, Utrecht en Nijmegen gaat het in een jaar tijd al om bijna tweehonderd meldingen. Ook op het recent geopende Meldpunt Commerciële Verhuurders van de Woonbond, stromen er klachten over bedreigingen en intimidatie binnen, laat de bond weten.

Bij conflicten over achterstallig onderhoud, of een te hoge huurprijs gebeurt het regelmatig dat een huurbaas over de schreef gaat, zegt Marcel Trip van de Woonbond.

"Dat kan leiden tot bedreigingen en intimidatie als iemand naar de huurcommisie wil stappen, maar we hebben ook meldingen gekregen van het dumpen van mest in de tuin of het dichtlijmen van sloten."

De Woonbond pleit voor een landelijk vergunningsstelsel, waarbij verhuurders die zich misdragen hun vergunning kwijt raken. Dat stelsel bestaat nu alleen nog in Groningen.