Het vertrouwen onder beleggers is in juni naar het laagste punt van dit jaar gedaald. Dat schrijft online broker BinckBank zaterdag in zijn maandelijkse beleggersbarometer.

Deze maand daalde het vertrouwen onder beleggers naar 2,4 punten. In mei waren beleggers nog een stuk positiever, de index stond toen op 4,4 punten. De beleggersbarometer van BinckBank gebruikt een schaal van -10 tot 10, dus de huidige stand van 2,4 punten is nog wel positief.

Hoofdoorzaak van het gedaalde vertrouwen onder beleggers is het aanhoudende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Het dalende vertrouwen is ook terug te zien in de verwachte ontwikkeling van de AEX in de komende maand. Beleggers verwachten dat de AEX aan het einde van de maand 1,3 procent lager staat. In mei lag deze verwachting nog op 0,4 procent.

Ook voor de komende drie maanden verwachten de beleggers een negatief rendement; volgens de index van BinckBank zal de AEX over drie maanden 1,2 procent lager staan.