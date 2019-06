De Nederlandse winkelketen Zeeman groeit door in Zuid-Europa en gaat tientallen nieuwe winkels openen in Spanje. Dat zegt Zeeman-topman Erik-Jan Mares zaterdag in gesprek met het AD. In Nederland gaat het minder goed met het textielbedrijf en de verwachting is dat het aantal gesloten winkels nog zal toenemen in de komende periode.

Zeeman heeft sinds 2014 ruim dertig winkels gesloten in Nederland en de topman verwacht dat het daar niet bij blijft. "Het proces is zeker nog niet ten einde", zegt Mares in het AD.

De mindere prestaties in Nederland zijn voornamelijk te wijten aan concurrentie die het textielbedrijf ondervindt. "We moeten realistisch zijn, klanten zijn nu eenmaal anders gaan winkelen, dus we investeren in grotere winkels en in online. Bij sluiting van fysieke winkels doen we het wel netjes. We gaan pas tot sluiting over als het huurcontract is afgelopen", vertelt Mares.

De topman benadrukt hierbij dat er geen gedwongen ontslagen zijn gevallen bij de gesloten filialen en hij verwacht dat die er ook niet zullen komen. Momenteel telt Nederland zo'n vijfhonderd Zeeman-winkels. "Zeeman is een gezond bedrijf. In eigen land en ook in Duitsland hebben we het lastig met onze winkels, maar in Zuid-Europa groeien we juist als kool. In Frankrijk en zeker in Spanje zijn we ontzettend populair."

Gebrek aan concurrentie draagt bij aan populariteit in Spanje

Dat Zeeman populair is in Spanje, blijkt ook uit de plannen van het bedrijf voor de Spaanse markt. Momenteel heeft het bedrijf ruim 41 vestigingen in het Zuid-Europese land, waar het volgens Mares wil uitbreiden naar ongeveer honderd winkels.

Waar Zeeman in Nederland vestigingen sluit vanwege heftige concurrentie, floreert het textielbedrijf in Spanje juist door het gebrek hieraan. "Er zijn daar weinig winkels die hetzelfde verkopen, dat helpt. Daarnaast hebben we goed nagedacht over de locatie van onze filialen", aldus de topman.

Zeeman is momenteel actief in zeven landen en verwacht uit te breiden naar een achtste land. Het is nog onbekend welk land dit is, maar volgens Mares zal dit hoe dan ook een Zuid-Europees land zijn.