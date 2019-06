De gemeente Amsterdam heeft een bod uitgebracht op het pand van het failliete ziekenhuis MC Slotervaart. Dat maken wethouders Simone Kukenheim (Zorg) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) vrijdag bekend.

De hoogte van het bod is geheim. Raadsleden worden over drie weken verder geïnformeerd.

Met het bod wil de gemeente voorkomen dat het pand in handen komt van Loek Winter, de oud-eigenaar van het ziekenhuis. Onder zijn leiding ging het ziekenhuis failliet.

Zowel Winter als vastgoedonderneming Zadelhoff had eerder een principeakkoord bereikt over het aflossen van de schuldeisers van het failliete MC Slotervaart. Zadelhoff was bereid 45 miljoen euro neer te leggen om alle schuldeisers te kunnen aflossen.

Onderzoek naar onrechtmatigheden van de baan

Met die deal zou een onderzoek naar onrechtmatigheden van de oud-eigenaar van de baan zijn. Door het bod van de gemeente is die situatie nu veranderd.

De gemeente liet eerder al weten de plannen van Zadelhoff en de oud-aandeelhouders te willen dwarsbomen. De twee wethouders schreven in maart in een brief aan de gemeenteraad dat zij willen voorkomen dat "maatschappelijke functies onder druk van de markt dreigen te verdwijnen".

Winter en Zadelhoff zijn van plan een medisch zorgcomplex van het gebouw te maken, waar ook medisch personeel kan wonen.