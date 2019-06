Chemieconcern Bayer gaat de komende tien jaar zo’n 5 miljard euro investeren in de ontwikkeling van nieuwe methodes om onkruid aan te pakken.

De investering is een reactie op de "vragen en zorgen" waar het Duitse bedrijf mee te maken heeft gehad rond de omstreden onkruidverdelger Roundup. Bayer gaat echter ook door met de productie en verkoop van de stof glyfosaat die hierin zit.

Bayer nam vorig jaar Monsanto over, het bedrijf achter Roundup. Die overname heeft Bayer miljardenclaims opgeleverd, omdat het belangrijkste ingrediënt glyfosaat kankerverwekkend zou zijn. Het chemiebedrijf ontkent dat echter.

Een jury van de rechtbank in het Amerikaanse Oakland bepaalde vorige maand dat Bayer een schadevergoeding van ruim 2 miljard dollar (zo'n 1,78 miljard euro) verschuldigd is aan een echtpaar dat stelt kanker te hebben gekregen door het gebruik van Roundup. Bayer is daartegen in beroep gegaan. In totaal lopen er in de Verenigde Staten zo'n dertienduizend rechtszaken tegen het bedrijf.

Roundup is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld

De Europese vergunning voor glyfosaat is in 2017 verlengd met vijf jaar. Een speciale commissie van het Europees Parlement doet wel onderzoek naar de toelating van zogenoemde herbiciden op de Europese markt. Roundup is de meest gebruikte onkruidverdelger ter wereld.

Naast de investering van 5 miljard euro in nieuwe methodes, belooft Bayer ook om zijn impact op het milieu tot 2030 met 30 procent te verminderen. Dat moet onder meer gaan gebeuren door de bestrijdingsmiddelen preciezer in te zetten.