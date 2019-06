Bij een aspergekweker in Noord-Brabant zijn zware misstanden aangetroffen. 23 arbeidsmigranten werkten er onverzekerd, kregen slechts 55 eurocent per geoogste kilo en staken gemiddeld 50 tot 70 kilo asperge op lange werkdagen van zo'n twaalf uur.

De misstanden kwamen aan het licht na een tip van de gemeente waar de misstanden plaatsvonden, waarna de Inspectie SZW een bezoek bracht.

De 23 aspergestekers woonden in caravans zonder elektriciteit, met slechts twee douches en beperkte kookmogelijkheden. Ondanks medische klachten kreeg een van de arbeidsmigranten geen hulp.

"We komen vaker misstanden tegen. Maar dit geval was bijzonder, omdat de betaling, de administratie én de huisvesting niet goed gingen", zegt een woordvoerder van de Inspectie SZW. Er waren in 2018 138 zaken in behandeling waarbij er een vermoeden van arbeidsuitbuiting was.

De aspergeboer kan boetes verwachten voor het overtreden van de regels voor minimumloon en arbeidstijden.

Krapte op arbeidsmarkt leidt tot meer misstanden

Het aantal meldingen van misstanden dat bij de Inspectie SZW binnenkomt steeg van 7.100 in 2017 naar 7.633 in 2018. Ernstige benadeling van werkenden komt voornamelijk voor in de transport en logistiek, land- en tuinbouw, horeca en detailhandel, uitzendbureaus en de bouw.

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt worden steeds vaker buitenlandse arbeidskrachten ingehuurd. Dit zijn groepen die kwetsbaar zijn voor onderbetaling en slechte behandeling, aldus het SZW.