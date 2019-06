Projectontwikkelaars zetten steeds meer in op grotere duurdere woningen waar ze meer winst op kunnen maken, meldt het economisch bureau van ING vrijdag. Hierdoor stijgt ook de gemiddelde koopprijs van nieuwbouwwoningen.

In 2014 was de gemiddelde vloeroppervlakte van een bouwvergunning 185 vierkante meter, in 2018 is die gestegen naar 199 vierkante meter.

Gecorrigeerd voor kwaliteit en grootte werden nieuwbouwwoningen in 2018 bijna 13 procent duurder ten opzichte van een jaar eerder, een grotere prijstoename dan bij bestaande woningen.

"Het duurt bij nieuwbouw vaak wel ruim een jaar voordat de koper ook daadwerkelijk de sleutel krijgt", aldus Maurice van Sante, senior econoom bij het ING Economisch Bureau.

"Dit leverde voorheen, tijdens de crisis, voor kopers extra onzekerheid op, want zij wisten dan niet of zij dan nog wel hun oude huis konden verkopen en tegen welke prijs. In de huidige krappe woningmarkt maken potentiële kopers van nieuwbouw zich daar minder zorgen om."