De opbrengst van de suikerbietenoogst viel in 2018 een stuk lager uit dan een jaar eerder. Per hectare werd er in Nederland 18 procent minder geoogst. Dat meldt het CBS vrijdag op basis van landbouwcijfers van Eurostat.

Suikerbiet is een belangrijk product voor Nederland; 5 procent van onze landbouwgrond wordt ervoor gebruikt. De Nederlandse suikerbiet bracht per hectare 76,4 duizend kilo op. Dat is boven het Europese gemiddelde van 69,1 duizend kilo per hectare, maar lager dan in Spanje (86,7).

In bijna alle EU-landen viel de suikerbietenopbrengst tegen in vergelijking met het jaar ervoor. Die tegenvallende opbrengst wordt geweten aan de droge zomer van vorig jaar.

De grootste suikerbietenproducent van Europa is Frankrijk, dat 39,6 miljard kilo produceerde. Nederland staat met 6,5 miljard kilo op nummer vijf, achter ook Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk.