Het UWV gaat de dossiers van tweeduizend mensen met een IVA-uitkering opnieuw beoordelen. Een eerdere beoordeling door het Ondersteuningsteam Noord (OTN) in Groningen bleek niet aan alle professionele en juridische eisen te voldoen, meldt het UWV woensdag.

Het UWV zegt alle dossiers opnieuw tegen het licht te houden om elke twijfel over de rechtmatigheid van toekenningen uit te sluiten.

"Voor de klanten brengt dit onzekerheid met zich mee. Dat is uitermate vervelend en betreuren we", aldus UWV-bestuurder Guus van Weelden. "We hebben alle betrokken klanten inmiddels een brief gestuurd om ze in te lichten en onze verontschuldigingen aan te bieden."

IVA staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Mensen waarbij de kans klein is dat ze weer aan het werk gaan, kunnen aanspraak maken op deze uitkering.

In dit geval gaat het om een groep van drieduizend mensen die tussen 2006 en 2010 op medische gronden een 80 tot 100 procent WIA-uitkering kregen. Daarna raakten ze uit beeld en het UWV vroeg zich af of ze inmiddels aanspraak konden maken op een IVA-uitkering. In een groot aantal dossiers bleek dit het geval.

Het UWV zegt voor 15 september duidelijkheid te willen geven aan iedereen.