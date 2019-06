Nederland behoort nu tot de top drie van Europese landen met de krachtigste digitale economieën. Dat staat in de jaarlijkse Digital Economy and Society Index van de Europese Unie, die woensdag bekend is geworden.

Alleen Finland en Zweden doen het volgens de index beter. In 2017 en 2018 behaalde Nederland nog de vierde plek, maar dit jaar wordt Denemarken gepasseerd.

Bij het samenstellen van de ranglijst wordt onder meer gelet op de staat van de digitale infrastructuur van een land, de digitale vaardigheden en het gebruik van toepassingen door de inwoners, en in hoeverre het bedrijfsleven digitaal actief is. Ook de online dienstverlening door de overheid telt mee.

Internetbereik is bijna overal

Vooral qua beschikbaarheid van zowel vaste breedbandnetten als mobiele netwerken blinkt Nederland uit. Daarin behaalt ons land zelfs de eerste plek. In 97 procent van de huishoudens zou inmiddels toegang zijn tot vast internet, en de 4G-netwerken zijn overal in bewoond gebied buitenshuis beschikbaar.

Het MKB loopt qua online verkoop wel behoorlijk achter op het EU-gemiddelde. Zo biedt maar 17 procent via internet producten aan, wat goed is voor 10 procent van de totale omzet. Hiermee komt Nederland op dit gebied op de vijftiende plaats van Europa.

'Hoge positie staat niet vast'

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat laat in een reactie weten dat de snelle mondiale digitalisering vraagt om doorlopende actie. "Deze hoge positie is geen vaststaand gegeven."

Volgens haar zou er bijvoorbeeld ondanks de goede score op internetverbindingen moeten worden ingezet op de komst van 5G.

In 2015 werd voor het eerst in kaart gebracht hoe de digitale economieën van de EU ervoor stonden. In dat jaar werden in een keer de ranglijsten voor 2014 en 2015 gepubliceerd.