Een Europese fabriek zal Tesla's betaalbaarder maken voor Europeanen, zegt topman Elon Musk. Het bedrijf kiest waarschijnlijk nog dit jaar een locatie uit voor de fabriek.

"Als we geen invoertarieven en hoge transportkosten meer hoeven te betalen, zal dat de auto's een stuk goedkoper maken voor mensen in Europa en China", aldus Musk in een gesprek met investeerders.

Tesla is al enige tijd op zoek naar een goede locatie voor een Europese 'gigafabriek'. Veel Nederlandse steden en regio's deden hard hun best om te lobbyen bij de autofabrikant, maar lijken ernaast te grijpen. Duitsland is de meest logische keus, zo zei Musk vorig jaar, mogelijk in de buurt van de Franse grens en nabij de Benelux-landen.

Nieuw productierecord

Tesla-topman Elon Musk denkt daarnaast dat de automaker "een goede kans" heeft op een recordkwartaal, zo zei hij tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Volgens Musk staat het bedrijf op het punt om de productiedoelstellingen te halen tegen het einde van het jaar.

Eerder verklaarde Musk al dat Tesla een recordaantal auto's zal leveren in het tweede kwartaal. De doelstelling staat op 90.000 tot 100.000 voertuigen. In het eerste kwartaal leverde Tesla 63.000 voertuigen aan klanten. Voor het gehele jaar wordt gemikt op 360.000 tot 400.000 leveringen.

Zorgen van analisten over een dalende vraag naar de Model 3, wuifde de ondernemer weg. Analisten hadden vraagtekens bij de vraag naar het model nadat de leveringen in het eerste kwartaal 31 procent daalde. Ook investeren concurrenten flink in modellen die de concurrentie moeten aangaan met de Model 3.

Winstgevendheid blijft een uitdaging

Tesla verwacht in de tweede helft van dit jaar winstgevend te worden, maar Musk benadrukt dat dit een uitdaging is terwijl het bedrijf ook uitbreidt op meerdere vlakken. "Het is moeilijk om winstgevend te zijn met een hoog groeiniveau", zei hij hierover. Tesla verloor 702 miljoen euro in het eerste kwartaal.

Zo wordt er onder meer gewerkt aan een elektrische pickup-truck en wil het bedrijf eind dit jaar ook een vrachtwagen gaan produceren.