Het aandeel Nintendo is woensdag aan de beurs van Tokio met ruim 3,5 procent in de min geëindigd, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het de game Animal Crossing: New Horizons uitstelt.

In de game moeten spelers een eigen huis bouwen en onderhouden, terwijl ze de nabijgelegen dorpsbewoners leren kennen.

Het spel zou oorspronkelijk dit jaar uitgeven, maar is vertraagd tot maart 2020. De Animal Crossing-reeks behoort tot een van de best verkopende gamereeksen van Nintendo.

Nintendo deed de aankondiging tijdens de E3-gamebeurs, waar het bedrijf wel diverse andere games bekendmaakte. Zo komt er een vervolg op de game The Legend of Zelda: Breath of the Wild en andere cultklassiekers krijgen ook vervolgen op de Nintendo Switch, de nieuwste console van het bedrijf.