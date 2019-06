Er moet tot 2040 56 miljard euro beschikbaar komen voor extra investeringen in de Nederlandse infrastructuur van openbaar vervoer, wegen en vaarwegen. Dat staat in het woensdag uitgekomen Deltaplan Mobiliteit 2030, meldt de NRC.

Volgens het rapport lopen wegen en openbaar vervoer vast. Het grootste deel van het totaalbedrag moet ten goede komen aan openbaarvervoerprojecten.

Met de investering moeten doelen als meer capaciteit, meer veiligheid en meer innovatie bewerkstelligt worden. Ook moet met de investering de energietransitie in het vervoer mogelijk gemaakt worden, net als het halen van de klimaatdoelen.

Deltaplan is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen

Het Deltaplan Mobiliteit 2030 is een rapport die door de Mobiliteitsalliantie - een samenwerkingsverband van 25 vervoersorganisaties - woensdag is aangeboden aan minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van infrastructuur en Waterstaat.

In de Mobiliteitsalliantie zijn ov-bedrijven als NS, GVB en RET vertegenwoordigd en ook belangenorganisaties als ANWB, BOVAG en de RAI Vereniging.

In 2017 investeerde de formatie van het kabinet Rutte-III een eenmalige extra investering van 2 miljard euro - plus jaarlijks 100 miljoen euro voor mobiliteit - na een eerdere waarschuwing in 2016 van de Mobiliteitsalliantie, met de vrees dat Nederland dicht zou slippen.

Dat geld is vooral gebruikt voor uitgesteld en achterstallig onderhoud, schrijft de Mobiliteitsalliantie, en niet voor investeringen.

Fiets en ov moeten grotere rol gaan spelen in grote steden

De komende jaren stijgt de personenmobiliteit met 13 tot 20 procent en het goederenvervoer met 4 tot 19 procent . Daarom moet vooral in de grote steden fiets en ov een grotere rol gaan spelen.

Ook staat in het Deltaplan dat het rekeningrijden weer op de agenda gezet moet worden. Er zou voor iedereen een kilometerheffing moeten komen, in plaats van de huidige motorrijtuigenbelasting en BPM.

Van Nieuwenhuizen wil niet meewerken aan rekeningrijden

Minister Cora van Nieuwenhuizen reageerde in De Telegraaf op de plannen van de Mobiliteitsalliantie. Ze zegt dat ze op geen enkele manier wil meewerken aan een kilometerheffing voor alle automobilisten.

"Er staat heel duidelijk in het regeerakkoord dat er best proeven gedaan mogen worden om te kijken of je op een andere manier infrastructuur kunt betalen. Die proefprojecten mogen niet leiden tot een systeem van rekeningrijden."