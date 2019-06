Het aandeel van vleesvervangerproducent Beyond Meat is dinsdag onderuit gegaan nadat het fonds in maar enkele dagen bijna verzesvoudigde in waarde.

Rond de opening van de Amerikaanse beurzen stond het aandeel 14 procent lager op een prijs van 143 dollar (126 euro).

Begin vorige maand ging het bedrijf naar de beurs voor een prijs van 25 dollar. Meteen op de eerste dag steeg het aandeel naar bijna 70 dollar.

Toen concludeerden analisten al dat het aandeel wel aan de erg dure kant was. Maar in de weken daarna bleef het fonds maar stijgen. Afgelopen maandag sloot Beyond Meat op een prijs van 168 dollar.

Huidige prijs niet te rechtvaardigen

Dinsdag gaf JPMorgan een negatief koersadvies af voor het aandeel. De bank bracht Beyond Meat naar de beurs, maar kon de huidige prijs niet rechtvaardigen. De bank benadrukt wel te geloven in de markt waar Beyond Meat actief in is.

Beyond Meat maakt inmiddels tien jaar proteïnerijke en plantaardige producten die de smaak en het uiterlijk van kippen-, rund- en varkensvlees moeten benaderen.

Producten van de maker zijn nu te koop in onder meer de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Italië. In Nederland zijn de producten sinds mei bij de Albert Heijn verkrijgbaar. Ook worden ze in enkele restaurants geserveerd.