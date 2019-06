Zonder een nieuwe 'politieke lijn' is 31 oktober de definitieve Brexit-deadline, waarschuwt de Franse staatssecretaris van Europese Zaken Amélie de Montchalin. Een 'no deal-Brexit' is volgens haar "niet wat Frankrijk wil, maar we zijn er op voorbereid. Dus het is een realistische optie."

Dat zegt De Montchalin tegenover de Britse krant The Guardian.

Oorspronkelijk zouden de Britten op 29 maart uit de EU vertrekken. Die deadline is inmiddels al twee keer uitgesteld, omdat er in het Britse Lagerhuis geen meerderheid te vinden is voor noch het huidige vertrekplan, noch een ander plan.

"Zoals president Macron al zei, als er een totaal nieuwe politieke lijn in Groot-Brittannië is zijn de Europeanen bereid om te heroverwegen", aldus De Montchalin. "Maar voor nu is 31 oktober de definitieve deadline".

Kandidaat-opvolgers willen opnieuw onderhandelen

Maandagavond werd bekend welke tien Conservatieven zichzelf kandidaat stellen om de Britse premier Theresa May op te volgen. Veel van hen zeggen opnieuw te willen onderhandelen over het zogenoemde terugtredingsakkoord, waarin afspraken met de EU worden gemaakt om de Brexit in goede banen te leiden.

De Europese Unie stelt echter al maanden dat het niet openstaat voor nieuwe onderhandelingen, en dat wordt nu opnieuw onderstreept door de Franse staatssecretaris: "Als de Britten op een ordelijke manier willen vertrekken, dan is dit (het terugtredingsakkoord, red.) de manier om dat te doen."

Afscheidsrekening van 44 miljard

Boris Johnson, die wordt genoemd als de favoriete kandidaat, zei dit weekend dat hij zal weigeren om de 'Brexit-rekening' van krap 44 miljard euro te betalen, mocht hij premier worden.

De Montchalin benadrukt dat het hier niet gaat om een 'rekening': "Dit bedrag betreft simpelweg de verplichtingen die het VK is aangegaan. Dit is dus gewoon een kwestie van internationaal recht."