Het aandeel buitenlandse arbeidskrachten in de bouw is toegenomen naar een op de vijf, meldt het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) dinsdag aan de hand van een nieuwe studie.

Het gaat om 40.880 mensen, wat een toename is van 20 procent in de periode van 2015 tot 2017. In diezelfde periode kwam de groei van de arbeidscapaciteit voor 40 procent van de buitenlandse krachten.

Als de groei van het aantal buitenlandse krachten in dit tempo aanhoudt, zouden er in 2020 rond de 53.000 van hen in de bouw werken.

Het instituut waarschuwt wel dat deze groei de "complexiteit" op de bouwplaats verhoogt. De sector zou daarom meer aandacht voor communicatie vergen. "Hierbij kan gesteld worden dat problemen rond veiligheid ook vaak met communicatie te maken hebben en dat op het moment dat de communicatie verbeterd wordt, veiligheid ook zal verbeteren", aldus het EIB.