De Europese Unie heeft niet de juiste middelen om een nieuwe golf aan witwaspraktijken te voorkomen, waarschuwt de baas van de bancaire waakhond EBA.

De EBU heeft vorig jaar meer bevoegdheden gekregen naar aanleiding van het witwasschandaal bij de Deense bank Danske Bank. Daarbij werden tussen 2007 en 2015 voor honderden miljarden aan dubieuze geldstromen verwerkt via de tak in Estland.

De nieuwe bevoegdheden zijn echter niet genoeg, volgens de directeur van de EBA, José Manuel Campa. "Er zijn witwaszaken in Europa geweest, in een aantal gevallen waren dat vrij grote zaken. Maar ik denk niet dat het mandaat dat de EBA heeft gekregen dat probleem zal oplossen", zegt Campa tegenover zakenkrant Financial Times.

Geen goede wetgeving

Los van het feit dat de anti-witwaseenheid van de EBA slechts 10 medewerkers telt, wijst de voorman van de waakhond er op dat er geen eenduidige Europese wetgeving is op het gebied van witwassen.

De afspraken die er zijn, zijn gebaseerd op Europese verordeningen, wat betekent dat elke lidstaat een eigen invulling mag geven aan de afspraken. "Daardoor hebben we per definitie niet dezelfde regels. Als je dat wel hebt, dan kan je beginnen met nadenken over één Europese autoriteit op dit gebied. Misschien is de discussie dus te snel gegaan."

Niet alleen Danske Bank kwam de afgelopen tijd negatief in het nieuws door witwaspraktijken. Ook ING en de Zweedse bank Swedbank erkenden dat ze te weinig hebben gedaan om witwaspraktijken tegen te gaan. ING schikte uiteindelijk voor 775 miljoen euro.