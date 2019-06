Het Amerikaanse Pentagon is met vliegtuigbouwer Lockheed Martin tot een "informeel akkoord" gekomen, over de aankoopprijs van het eerste deel van 157 F-35-toestellen.

Aanleiding was een eerdere bestelling van 30 miljoen euro. Volgens Ellen Lord, viceminister van Defensie die bevoegd is voor aankopen, ligt de prijs nu 8,8 procent lager in vergelijking met het model 2018.

Daardoor zal de prijs onder de 70,7 miljoen dollar per stuk komen te liggen in 2020 voor de F-35A, meest voorkomende versie van het vliegtuig. "Dat is een jaar eerder dan voorzien".

Het Pentagon heeft ook een optie genomen voor aankoop van 321 F-35-toestellen voor de komende twee jaar, met een gemiddelde korting van 15 procent.

F-35 is het duurste wapenprogramma in Amerikaanse geschiedenis

De F-35 is het duurste wapenprogramma in de Amerikaanse geschiedenis. Nederland was aanvankelijk van plan 37 F-35's bestellen voor in totaal 4,5 miljard euro.

Op verzoek van de NAVO besloot Nederland in 2018 om meer toestellen aan te schaffen. Hoeveel is nog niet bekend.