De dramatische Britse autoproductie in april heeft ervoor gezorgd dat de hele Britse economie in die maand gekrompen is.

Vergeleken met de maand maart kromp de economie met 0,4 procent, blijkt uit cijfers van het Britse nationale statistiekbureau ONS.

Vorige maand maakte de Britse autobranche bekend dat de productie in april met maar liefst de helft is afgenomen. Fabrieken sloten de deuren om grotere chaos na het Britse vertrek uit de Europese Unie te voorkomen.

Oorspronkelijk stond de Brexit gepland voor 29 maart. Hoewel het vertrek uit de EU inmiddels is vertraagd tot 31 oktober, kwam dat uitstel te laat voor de autosector. De branche kon de plannen niet meer wijzigen en moest de fabrieken alsnog sluiten.

Naast de rampmaand voor de Britse autoproductie ziet het statistiekbureau ook een wijdverspreide zwakte in de industrie. Er was eerst sprake van een piek om orders voor de Brexit-deadline af te ronden. Door het uitstel is die echter weer vervaagd.