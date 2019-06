Giovanni Tria, de Italiaanse minister van Financiën, is optimistisch over de kans op een akkoord met de Europese Commissie over Italiaanse begroting.

"Ik weet zeker dat we een oplossing kunnen vinden, want de Italiaanse overheid wil zich graag aan de fiscale regels houden", zei Tria zondag, na een G20-top in Japan.

"We zullen proberen te laten zien dat onze plannen er voor zullen zorgen dat we voldoen aan de regels", voegt hij toe.

Afgelopen week zette de Europese Unie de deur open voor strafmaatregelen tegen Italië. Volgens de Europese Commissie heeft Italië te weinig vooruitgang geboekt bij het opvolgen van economische aanbevelingen en is het ook teruggekomen op noodzakelijke hervormingen. "Dit kan negatief uitpakken voor het Italiaanse groeipotentieel", aldus de Commissie.

Italië heeft een schuldenlast van ruim 130 procent van de economie, het op een na hoogste niveau in de eurozone. Volgens Europese regels mag het land met een dergelijke schuld een begrotingstekort draaien, maar moet er wel een plan zijn om de schulden te verlagen.