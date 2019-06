Tientallen overlevenden en nabestaanden van de brand in de Grenfell Tower in Londen, in juni 2017, ondernemen in de Verenigde Staten juridische stappen tegen drie bedrijven die verantwoordelijk worden gehouden voor de brand in het gebouw. Dat meldt de BBC zondagavond.

De drie bedrijven waar het om gaat zijn bekledingsproducent Arconic, isolatiemateriaalmaker Celotex en koelkastleverancier Whirlpool.

Laatstgenoemd bedrijf wordt aangeklaagd omdat de brand vermoedelijk is ontstaan in een koelkast van dat merk. Whirlpool ontkent verantwoordelijk te zijn.

Daarnaast zou de gevelbekleding die bij renovatie van het gebouw gebruikt is zeer brandbaar zijn geweest, net als het isolatiemateriaal.

Bij de brand in de Grenfell Tower kwamen 72 mensen om het leven en raakten er 77 gewond.

Scotland Yard, het hoofdbureau van de Londense politie, liet in maart weten dat het onderzoek naar de brand waarschijnlijk nog 2,5 jaar gaat duren.