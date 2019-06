Frankrijk is bereid om het belang in Renault af te bouwen om de alliantie met de Japanse partner Nissan te verbeteren. Dat heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zaterdag gezegd in een interview met persbureau AFP.

Nissan en Renault zijn onafhankelijke partners in een alliantie. De Franse staat heeft een belang van 15 procent in Renault.

"We kunnen het belang terugbrengen. Dat is geen probleem zolang we aan het einde van het proces maar een meer solide autosector en een meer solide verbond tussen de twee grote automakers Nissan en Renault hebben", zei Le Maire zaterdag in het Japanse Fukuoka, waar een G20-top plaatsvindt.

Eerder deze week trok het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler een bod van 35 miljard dollar (ruim 31 miljard euro) op Renault in. Fiat Chrysler besloot hiertoe vanwege "politieke omstandigheden".

"Ik denk dat Frankrijk een modderfiguur heeft geslagen", zei de Italiaanse industrieminister Luigi Di Maio hierover. "Staatsbemoeienis deed de deal mislukken en Renault was daar niet blij mee."

Volgens Le Maire moet Renault zich eerst op een nauwere samenwerking met Nissan richten voordat het concern naar andere partijen kijkt.