De Verenigde Staten en Mexico hebben een akkoord bereikt over de aanpak van illegale immigratie. De handelstarieven die de VS het buurland wilde opleggen, zijn daardoor van de baan. Dat meldt de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag (lokale tijd) op Twitter.

De invoering van importheffingen van 5 procent op Mexicaanse producten is "voor onbepaalde tijd opgeschort", aldus Trump. "Mexico heeft op zijn beurt besloten krachtige maatregelen te treffen om de migratie via Mexico naar onze zuidelijke grens in te dammen."

Afgesproken is dat Mexico vanaf maandag bij de zuidgrens met Guatemala de Nationale Garde gaat inzetten om de toestroom van migranten te beperken. Daarnaast zullen asielzoekers die de VS in komen, worden teruggestuurd naar Mexico, waar ze de aanvraagprocedure moeten afwachten.

Onderhandelingen over illegale immigratie worden voortgezet

Volgens de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken is het akkoord tussen de twee landen eerlijk en evenwichtig. Marcelo Ebrard zei dat de VS in eerste instantie veel zwaardere eisen had gesteld. "We zijn elkaar ergens halverwege tegengekomen", aldus Ebrard over de overeenkomst.

In het bereikte akkoord staat verder dat de twee landen de onderhandelingen over de aanpak van illegale immigratie voortzetten. Binnen negentig dagen moeten die gesprekken afgerond zijn.

Trump gebruikte invoerheffingen tot nu toe vooral als wapen in de strijd om betere handelsvoorwaarden met landen als China af te dwingen. In het geval van Mexico eiste Trump ook dat het buurland meer doet om de toestroom van migranten naar de VS tegen te gaan.