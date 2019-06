De Franse staat ligt van meerdere kanten onder vuur als gevolg van de mislukte fusie tussen autofabrikanten Renault en Fiat Chrysler (FCA). Staatsbemoeienis zou ervoor hebben gezorgd dat FCA zijn bod deze week weer introk.

Eind mei werd bekend dat het Italiaans-Amerikaanse Fiat Chrysler in vergaande gesprekken was over een fusie met Renault. De fusie zou resulteren in de op twee na grootste autofabrikant ter wereld. Samen hebben de bedrijven een marktwaarde van zo'n 32 miljard euro.

"Ik denk dat Frankrijk een modderfiguur heeft geslagen", zegt de Italiaanse industrieminister Luigi Di Maio. "Staatsbemoeienis is wat de deal deed mislukken en Renault was daar niet blij mee. Het was een transactie die Italië en Italianen had kunnen helpen."

De Franse staat heeft een belang van 15 procent in Renault. Parijs zou positief tegenover de fusieplannen staan, maar zou te veel concessies eisen van FCA, schrijft de Financial Times op basis van ingewijden.

Alle vingers wijzen naar Franse staat

De Italiaanse minister is niet de enige die kritiek heeft op de Franse staat. FCA zei donderdag al dat het zijn bod terugtrok omdat "de politieke voorwaarden in Frankrijk om zo'n combinatie mogelijk te maken momenteel niet bestaan".

Ook binnen Renault klinkt gemor, meldt Financial Times. "Er zijn nog een hoop onbeantwoorde vragen, waaronder de grootste vraag of de deal echt dood is", aldus een bron tegenover de krant. "Maar er is een duidelijke consensus in Parijs, Turijn en Tokio dat dit de schuld van de Franse overheid is."

Frankrijk wijst naar Nissan

De Franse regering schuift op haar beurt de schuld af op Renaults alliantiepartner Nissan, dat zich zou onthouden van een stem over de fusie. Zonder steun van Nissan zou de Franse staat geen groen licht willen geven.

Bronnen binnen FCA stellen echter dat de rol van Nissan helemaal niet zo groot was, en dat de Franse overheid is gezwicht voor politieke druk.