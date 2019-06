De Duitse centrale bank heeft de groeiverwachting voor dit jaar fors verlaagd naar 0,6 procent. De Bundesbank wees onder meer op de tegenvallende productiecijfers die vrijdagochtend bekend werden gemaakt.

In december ging de centrale bank nog uit van een groeicijfer van 1,6 procent voor 2019. Maar sindsdien heeft de Duitse export en industrie meer last gekregen van vraaguitval vanuit de rest van de wereld.

Voor 2020 en 2021 gaat de centrale bank uit van groeicijfers van respectievelijk 1,2 procent en 1,3 procent.

Eerder meldde statistiekbureau Destatis dat de Duitse industrie in april flink minder heeft geproduceerd vergeleken met een maand eerder.

Op maandbasis daalde de Duitse industriële productie met 1,9 procent, de grootste daling sinds 2015. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder daalde de industriële productie met 1,8 procent. In maart steeg de productie op maandbasis nog met 0,5 procent.

'Verschrikkelijk begin tweede kwartaal'

"Laten we duidelijk zijn, dit is voor de Duitse industrie een verschrikkelijk begin van het tweede kwartaal", schrijft Carsten Brzeski, hoofdeconoom bij ING Germany, vrijdag in een analyse.

Hij wijst de handelsproblemen en de tijdelijke problemen in de autosector en de chemische industrie aan als oorzaken. De laatste maanden had de Duitse autosector moeite met het aanpassen van auto's aan nieuwe uitstooteisen.

Brzeski merkt echter op dat eenmalige factoren nu verdwenen zouden moeten zijn. "De ervaring van de laatste paar jaar laat zien dat er altijd een andere ontwrichtende eenmalige factor tevoorschijn komt."

In Nederland kwam de gemiddelde dagproductie in de industrie 1,2 procent lager uit vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Na enkele positieve jaren met een flinke groei van de dagproductie is de trend sinds 2018 vlak.