Het Britse pond bevindt zich volgens beursexperts in een stuurloze positie totdat de opvolger van Theresa May bekend is, melden bronnen aan Reuters.

Investeerders wachten de strijd om de opvolging van vertrekkend premier May af voordat ze een positie ten aanzien van de valuta innemen. Door onzekerheden over Brexit en de opvolging van May kwakkelt het pond al enige tijd.

Het pond daalde deze week richting de laagste koers in vijf maanden. De Britse munt was donderdag 1,13 euro waard.

De uitkomst van de strijd om het premierschap is mogelijk cruciaal voor de toekomst van de Britse munt. Beursexperts verwachten dat een no deal-Brexit leidt tot nieuw terreinverlies van het pond.

Een eurosceptische leider, waardoor de kans op een no-deal-Brexit vermoedelijk zal toenemen, zou volgens beurshandelaren een negatief effect hebben op de stand van de Britse munteenheid.

Michael Gove, een van de favorieten voor het premierschap, gaf aan dat hij de voorkeur geeft aan een nieuwe verlenging van Brexit boven een 'no-deal'. Hij is bang dat een no-deal-vertrek resulteert in nieuwe verkiezingen, waarbij zijn Conservatieve Partij naar verwachting grote verliezen zal moeten incasseren.