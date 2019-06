Mastercard heeft zijn reclamecampagnes met de voetballer Neymar stopgezet. De Braziliaan wordt beschuldigd van verkrachting.

Najila Trindade Mendes de Souza beweert dat ze op 15 mei in een hotel in Parijs is misbruikt door de stervoetballer. Ze deed vorige week anoniem aangifte maar is nu met haar naam en gezicht naar buiten getreden.

Mastercard zegt in de Braziliaanse media dat het de reclamecampagne met Neymar, in aanloop naar de Copa America. stopzet totdat de situatie is "opgehelderd". Ook is Neymar voorlopig geen ambassadeur van het merk meer.

Ook Redbull en Nike, twee bedrijven waar Neymar ook deals mee heeft, maken zich zorgen over de situatie, zo meldt de Spaanse sportkrant Diario AS.

Neymar, die voor Paris Saint-Germain speelt en met een transfersom van 222 miljoen euro de duurste voetballer ter wereld is, heeft de aantijgingen fel ontkend.

Hij publiceerde WhatsApp-gesprekken met de vrouw die aan moesten tonen dat de seks op vrijwillige basis was. Vervolgens is er ook een video uit de hotelkamer uitgelekt waarin te zien is hoe de twee ruziemaken.