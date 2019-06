De beslissing van de Verenigde Staten over nieuwe handelstarieven voor China, zal "waarschijnlijk meteen na de G20-top" gemaakt worden. Dat zei Amerikaanse president Donald Trump donderdag tijdens een persconferentie in Frankrijk, waar hij op staatsbezoek is.

Hiermee is weer voor het eerst sinds half mei duidelijk wanneer de VS weer met een nieuwe stap komt in de handelsoorlog. De top is op 28 en 29 juni.

In mei verhoogde eerst de VS de importtarieven op 200 miljard dollar (178 miljard euro) aan Chinese goederen van 10 procent naar 25 procent, waarna China terugsloeg met invoertarieven op 60 miljard aan Amerikaanse goederen.

Het leek er voor die maand op dat de twee landen weer wat afkoelden, maar de strijd laaide dus toch weer behoorlijk op. Zo beschuldigde Amerika China ervan eerdere beloftes niet na te komen, en voerde het daarom de nieuwe handelstarieven in.

Tijdens de G20-top komen negentien landen en de Europese Unie samen voor overleg, waarbij ook China en de VS aanwezig zullen zijn.