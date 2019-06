Nederland, België en Luxemburg gaan justitiële gegevens uitwisselen, zodat inwoners van de drie landen strenger worden gescreend als zij in kwetsbare sectoren willen werken. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en zijn Belgische en Luxemburgse collega's hebben deze overeenkomst donderdag getekend.

In Nederland heeft dit gevolgen voor Belgen en Luxemburgers die een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Er worden jaarlijks honderden VOG's aangevraagd.

Er werd al justitiële informatie uitgewisseld voor VOG-aanvragen voor banen waarbij met kinderen wordt gewerkt. Dat wordt dus uitgebreid naar andere sectoren, zoals het onderwijs, de zorg en de burgerluchtvaart.

Hierdoor zouden kwetsbare sectoren beter beschermd zijn tegen het herhaald plegen van strafbare feiten. "We moeten voorkomen dat iemand die in Nederland veroordeeld is voor geweld, fraude of terroristische misdrijven, vervolgens gewoon aan de slag kan in dezelfde sector in Luxemburg of België", aldus Dekker.

Met de nieuwe overeenkomst wil Nederland de bestaande afspraken binnen de Benelux versterken. Dit moet bijdragen aan de bestrijding van kindermisbruik, kinderporno en de seksuele uitbuiting van kinderen. Uiteindelijk wil Nederland met andere EU-landen een vergelijkbare overeenkomst sluiten.