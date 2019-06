Het aantal bedrijven dat bij de inschrijving van de Kamer van Koophandel coaching als activiteit heeft, is in de afgelopen vijf jaar met 66 procent gestegen van 37.986 tot 63.006. Er zijn vooral meer coaches actief in het onderwijs, meldt de Kamer van Koophandel donderdag.

Ook het aantal zogeheten opruimcoaches is flink gestegen. In 2014 waren er 17 coaches die helpen bij het op orde houden van het huiselijk leven. In 2019 is dat gestegen naar 74, een toename van 335 procent. Een derde van deze coaches is gevestigd in Noord-Holland.

De grootste groep bedrijven en ondernemers die coaching als activiteit heeft, geeft advies aan organisaties. Hiervan zijn 13.716 inschrijvingen. Andere grote groepen zijn bedrijfsopleiders (8.746 inschrijvingen) en paramedische praktijken en alternatieve genezers (6.139 inschrijvingen).