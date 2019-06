Vooral branches in de detailhandel die gerelateerd zijn aan de woningmarkt doen het in het eerste kwartaal van 2019 beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Zo stonden meubelwinkels 4,7 procent in de plus en hadden doe-het-zelfwinkels een 8 procent hogere omzet, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De non-foodsector, waartoe deze branches behoren, zag in de eerste drie maanden van 2019 een omzetgroei van 2,5 procent.

Dit lagere getal hangt samen met de negatieve omzetontwikkeling van de speelgoed- en kledingwinkels, die achtereenvolgens afnames van 15 en 0,8 procent zagen. In de kledingbranche valt ook de krimp van het verkoopvolume (-4,7 procent) op.

Krimp voor voedselspeciaalzaken

De gehele detailhandel zette in het eerste kwartaal van dit jaar 3,4 procent meer om dan in dezelfde periode in 2018. Het verkoopvolume was 2,6 procent groter.

De omzet van de detailhandel is al meer dan vijf jaar elk kwartaal hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2017 was het verschil op jaarbasis (zo'n 5 procent) het grootst.

In de foodsector lopen supermarkten voorop qua omzetgroei. Die zetten 2,7 procent meer om dan in het eerste kwartaal van 2018. Het verkoopvolume groeide met 2,1 procent. Speciaalzaken daarentegen zagen een krimp van 0,8 procent.

Internetverkopen opnieuw toegenomen

De omzet van internetverkopen was maar liefst 16,6 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral zogenoemde multichannelbedrijven, die zowel online als in fysieke winkels hun producten aanbieden, zagen een grote omzetgroei. Bij deze bedrijven was de groei 23,6 procent.

De omzet van winkeliers die alleen op internet hun spullen verkopen was 12,2 procent hoger.

Vertrouwensindicator stijgt door omzetverwachting

Het vertrouwen van detailhandelaren was aan het begin van het tweede kwartaal hoger dan begin 2019. De vertrouwensindicator steeg van 4,9 naar 10,9, wat volgens het CBS vooral komt door een sterke toename van het aantal detailhandelaren dat een omzetstijging verwacht in het tweede kwartaal.

Het percentage bedrijven dat een personeelstekort verwacht, daalde van 14,3 procent aan het begin van het eerste kwartaal naar 12,7 procent aan het begin van het tweede kwartaal.