De inflatie in de eurozone is van 1,7 procent in april naar 1,2 procent in mei gedaald, meldt statistiekbureau Eurostat dinsdag. Veel marktvolgers hadden op een grotere stijging van het prijspeil gerekend.

Exclusief de prijsbewegingen van energie, voedsel en alcohol en tabak steeg het prijspeil op jaarbasis met 0,8 procent. Het gaat om voorlopige cijfers.

De cijfers zijn een tegenvaller voor de Europese Centrale Bank (ECB). De centrale bank voor de eurozone heeft als doelstelling de inflatie naar een niveau van net onder 2 procent op de middellange termijn te krijgen.

De afgelopen jaren heeft de ECB de rente laag gehouden en honderden miljarden aan staatsobligaties gekocht om de Europese economie te stimuleren en de inflatie aan te jagen, maar het streven blijkt moeilijk haalbaar voor de centrale bank.

Komende donderdag vergadert de ECB over het monetair beleid.

Eurostat meldt dinsdag verder dat de werkloosheid verder is gedaald. Gecorrigeerd voor seizoensinvloeden was 7,6 procent van de beroepsbevolking in de eurozone werkloos in april, tegen 7,7 procent in maart van dit jaar en 8,4 procent in april vorig jaar. De werkloosheid staat nu op het laagste niveau sinds augustus 2008.