De loonstijging is in mei van dit jaar op het hoogste niveau in tien jaar tijd uitgekomen, laat werkgeversvereniging AWVN weten. Het salaris in verschillende sectoren steeg deze maand gemiddeld met zo'n 3 procent.

In mei zijn er 26 cao's afgesloten, en daarin werd een loonstijging van 2,96 procent overeengekomen, bevestigt een woordvoerder van de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). In de sectoren overheid en zorg stegen de lonen tot boven de 3 procent.

"Vrijwel overal is een loonstijging merkbaar boven de 2,5 procent", aldus een woordvoerder. "Zelfs in de detailhandel, waar de loonstijging steeds achter is gebleven."

In de sectoren vervoer, papierindustrie, de zakelijke en financiële dienstverlening en landbouw en visserij stegen de lonen nauwelijks.